歌手和田アキ子（75）が14日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。番組最後に生観覧復活の告知をした。番組最後のコーナーが終わったところで、山形純菜アナウンサーが「さあ、ここで番組からおしらせです」と話して、次回21日から番組観覧を復活することを報告。画面には「抽選でスタジオ観覧にご招待！現在2026年1月11日〜1月25日放送分を募集中詳しくは番組ホームページをご覧ください」とテロップ