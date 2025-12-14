転職はいつまでにしたほうがいいのか。転職ライターの安斎響市さんは「若い方が有利とは言い切れず、十分に社会人経験を積んだ30代後半〜40代にも需要がある。ただし、40代になると、過去の転職回数が大きく影響する」という――。※本稿は、安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと…と思ったら読む 40代からの転職と副業』（育鵬社）の一部を再編集したものです。■25歳と41歳、どちらが転職しやすい？「もう40代なの