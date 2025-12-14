鰻喰らい演歌歌手として話題の桜ちかこ（年齢非公表）が１４日、東京・上野ライブスペースＱｕｉでクリスマス記念ライブを開催。２５周年記念曲「桜吹雪」「流氷酒場」を含む全１４曲を熱唱した。オープニングでは、昭和をテーマにした楽曲イメージにちなみ、カゴに本物の野菜を入れ、初となる割烹着で客席から登場。その後、着物、サンタクロース姿へ衣装替えをし、大盛況で幕を閉じた。幼少期からから鰻好きの桜は、これま