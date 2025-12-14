現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第5R・香港スプリント（G1・3歳上・芝1200m・1着賞金1568万香港ドル＝約3億1000万円）でZ.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）、3着にファストネットワーク（せん5・C.イブ）が入った。勝ちタイムは1:07.70（良）。日本馬、R.ムーア騎乗のサトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）は9着、三浦皇成騎乗