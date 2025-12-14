お酒を飲めば、仕事を乗り切れるかもしれないーー。そう思ってしまったことがきっかけで、居酒屋の店長だった女性・エクボさん（31歳）は、徐々にお酒を飲むことをやめられなくなっていきました。そんな自身の経験をもとに、エクボさんは漫画『アル中だった私の酒事情』『アル中克服までの暗黒期』を描き、自身のブログ「エクボのボ」やInstagram（@ekubonobo）に投稿しています。酒量が増え、飲まないと手の震えや動悸が