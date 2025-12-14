続々と最終回を迎えている2025年秋ドラマ。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者が、特に演技やキャラが輝いていたと感じる今期の俳優ベスト5を、独断で挙げさせていただきます。◆第1位『じゃあ、あんたが作ってみろよ』竹内涼真第1位は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）主演の竹内涼真さん。時代錯誤の化石男・海老原勝男が大反響を呼び、最終回後には「勝男ロス」になる視聴者も続出しました。周りの空気が