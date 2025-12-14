元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が14日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。キッチンカーでオリジナル高級カレーを販売していたことを明かした。一茂は昨年1月に麻布十番に飲食店「NEUTRAL（ニュートラル）」を開業し、今年3月に閉店したことを報告。それでも飲食業への熱は冷めず、今度はカレーに挑戦した。「今年閉店もありましたけど、また飲食のカレーをやりたいなと。おい