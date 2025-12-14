「椿賞争奪戦・Ｇ３」（１４日、伊東）開催最終日の９Ｒでレインボーカップチャレンジファイナルが行われ、伊藤涼介（２４）＝広島・１２７期＝が１着でゴールを駆け抜けて、１５日付けでＡ級２班への特別昇班を決めた。２着の中田拓也（広島）、３着の藤田楓（岡山）も同様にＡ級２班へ特別昇班。優勝した伊藤は「藤田君が作戦通りやってくれた。落ち着いて走ってくれたし、本当に強かった」とラインの先頭で先行勝負をした