『tu-hacci（ツーハッチ）』が11月19日（水）より、クリスマスにぴったりな新色「ワイン」「アイボリー×ローズ」をピオニーレースフロントホックブラに追加。着脱が簡単で、バストをしっかりサポートするこのブラは、機能性だけでなくデザインにもこだわりが詰まっています。特にフロントホックタイプは、体に優しくフィットし、長時間の着用でも快適さを保ってくれるので、特別な日にぴった