電源開発（Jパワー）は14日、青森県東方沖で発生した地震に伴い、北海道と本州を結ぶ海底ケーブルで電力を融通し合う「北本連系線」で停止した2本のうち、1本が復旧したと明らかにした。残る1本は復旧のめどが立っていない。