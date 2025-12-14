歌手近藤真彦が１３日にＭＢＳで放送された「ごぶごぶ」に出演し、車を好き過ぎるエピソードにＭＣの浜田雅功をあきれさせた。浜田が「一番最初に乗ったのが１万円のスターレット」と中古車を１万円で購入したことが初めての所有車だったと明かした。車好きの近藤に最初に買った車を浜田が尋ねた。近藤は「最初ね…スターレットって言われたらちょっとあれだけど…」と遠慮しながら、「まあ、ＢＭＷ」といきなり高級外車を買っ