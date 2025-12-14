高校野球の監督と寺の住職という「二足のわらじ」を長年はき続けた男性がいる。4年前、監督を退き、コーチに就任。同時に軸足を寺へと移し始めた。ユニホーム姿から法衣姿に改め、荒廃した寺の庭園修復を目指し、クラウドファンディング（CF）での費用集めに全力投球する。【写真】勝巖院の本堂で掃除をする立田住職男性は立田歓学（かんがく）さん（57）。京都工学院高（京都市伏見区）硬式野球部のコーチとして選手を指導す