天然木材「アカシア」を用いた内装もステキすぎ！2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。なかでもGORDON MILLER MOTORS（ゴードンミラー モータース）が、日産「キャラバン」をベースとしたキャンピングカー「GMLVAN V-02」を実車展示し、注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産