¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú²°¤òË¬Ìä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÎé¿¿¶×¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡ª²Î¤¬¼ª¤Ë¡¢²Î¤Ç¼ª¤¬¡¢¼ª¹¬Ê¡¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹á¼è¤Ï¹õ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Îé¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù