サッカーJ2昇格プレーオフ決勝が14日に行われ、テゲバジャーロ宮崎がFC大阪を4−0で下し、J2昇格が決定。これで26-27シーズンのJ2全20クラブが決まりました。すでにJ3からは、優勝した栃木シティと2位のヴァンラーレ八戸の昇格が決定。ラストの3枠目はリーグ4位からJ2昇格プレーオフを勝ち上がった宮崎がつかみました。今季のJ2は、最終節までJ1自動昇格が決まらない大混戦でしたが、水戸ホーリーホックが最後に逆転で初優勝。2位