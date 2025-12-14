ボートレース児島は14日、今週17日のスタンド棟リニューアルオープンに先駆けて記念式典と内覧会を開催した。1952年11月に開場し、今年で73年を迎えた同場は現在、27年度秋のグランドオープンに向けて大規模改修中。今回リニューアルされたのは、屋内最大収容人数5000人のスタンド棟南側だ。3階のキャッシュレスゾーンには一般席1027席を設置し、4階にはA指定の「ゴールド」196席、S指定の「プラチナ」114席と2種類の指定席が