国際弁護士の湯浅卓氏が１４日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。ドジャース・大谷翔平投手（３１）から１７００万ドル（約２５億円）を不正送金し、銀行詐欺罪などで禁錮４年９月が確定した元通訳・水原一平受刑者（４０）を描くドラマが放送に向けて動き出したと米国で報じられたことについて言及した。報道によると、総監督は「ワイルド・スピード」シリーズを手がけるジャスティン・リン氏が務め、「ライオンズゲート