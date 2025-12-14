女優の芦田愛菜（21歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。凹むこともあり、「お風呂でちょっと反省会しちゃうときとかもあります」と語った。映画「果てしなきスカーレット」で声優を務めている芦田愛菜が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。サンドウィッチマンとはバラエティ番組「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（テレビ朝日系）で