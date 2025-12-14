テレビ朝日の三山賀子アナウンサーが、衣装ショットを公開した。三山アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「寒すぎますね完全防備で出かけたはずが…撃沈でした。。。寒さ対策、もう少し練らなければみなさまもあたたかくしてお過ごしください！！！」とつづり、ライトブルーのニットにベージュのプリーツスカートを合わせた衣装コーデを披露した。この投稿には「本当、真冬の冷え込み戦略を立てなきゃですね