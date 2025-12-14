俳優の沢村一樹（58）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。モデル時代のVIP待遇ぶりを明かす場面があった。鹿児島出身の沢村は、俳優を目指し20歳で単身上京。新宿でアルバイトをしていた際に、店の客からモデル事務所を紹介され、芸能界入りのきっかけをつかんだ。モデル時代は東京・駒沢に住んでいたとし「うちがたまり場みたいになっていた時期があったんですよ。モデル仲間5、6人がいて