1歳の娘の育児に追われる毎日。そんな中、ミツキは義母からの過剰な連絡に悩まされていました。家事への細かい指摘と返信の催促が毎日届き、心は休まりません。夫に相談しても真剣に取り合ってはくれず…。いつからこうなったのか…と、悩む日々を過ごしていました。■義母からメッセージの嵐！無視できず…毎日、毎日、義母からのメッセージに迷惑しているミツキ。夫は気軽に「無視しろ」と言いますが、嫁の立場では出来ずにいま