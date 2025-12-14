物憂げな表情の理由は…▶▶この作品を最初から読む極上の朝ごはんと癒しを求めてやってくるのは、それぞれが抱える事情を胸に抱えるお客さんたち。眠らない街・歌舞伎町の片隅に、朝5時からひっそりと営業を始める小さな定食屋「あさげ」。店を切り盛りするのは、若い姉妹のアリスとうららです。華やかな街の中で異彩を放つこの店で提供されるのは、ほかほかのおにぎりと日替りの味噌汁というシンプルながら心温まるメ