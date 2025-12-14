2025年シーズンのレイズは、その独自の選手育成と補強戦略が実を結び、多くの選手がチームに貢献した。このランキングでは、投手は防御率、WHIP、イニング数を、野手はOPS（出塁率＋長打率）と出場機会を重視し、チームの勝利に最も貢献した選手を部門別に分析した。 投手部門：貢献度トップ3 レイズ投手陣は、若手先発陣の成長と強力なブルペン陣の整備が特徴であった。安定した投球内容と、チームの勝