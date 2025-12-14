12月14日に開催されたJ２昇格プレーオフ決勝で、今季J３で３位となったFC大阪と４位のテゲバジャーロ宮崎がAxisバードスタジアムで対戦した。引き分け以上で昇格が決まるFC大阪は、立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けていくつかチャンスを作るも、得点には繋がらない。一方、勝利が絶対条件の宮崎は29分に先制。左サイドから井上怜がクロスを供給すると、FC大阪DF橋本陸が触ったボールがそのままゴールに吸い込まれた。リ