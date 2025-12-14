14日朝、JR新潟駅前のラーメン店で火事がありました。けが人はいません。 火事があったのは新潟市中央区弁天1のラーメン店「まごころ亭」です。警察によりますと、午前10時頃、通行人から「店の従業員が『キッチンから出火し消火できない』と話している」と消防に通報がありました。消火活動により午後1時前に鎮火し、けが人はいません。 現場はJR新潟駅万代口に近い飲食店が立ち並ぶエリアで、出火当時、店は準