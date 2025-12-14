ブレイキングダウンの悪童が、試合開始早々にカウンターの左フックを被弾して衝撃ダウン。見事なダウンを奪った格闘技経験わずかのファイターにRIZINファイター、元政治家たちが「センスがすごい」と称賛の嵐となった。【画像】カウンターの左フックで衝撃ダウン（複数カット）朝倉未来がCEOを務める、1分1ラウンドの格闘技イベント『BreakingDown18』が14日、さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナで開催。第8試合5