◇香港国際競争（2025年12月14日シャティン）香港国際競走が14日、シャティン競馬場で行われ、G1「香港スプリント」（芝1200メートル）は地元香港の雄カーインライジング（セン5＝ヘイズ、父シャムエクスプレス）が制し、怒濤（どとう）の16連勝でレース連覇を達成した。G1は6勝目。管理するデヴィット・ヘイズ師（63）は2002年オールスリルズトゥー、24年カーインライジングに続く当レース3勝目。騎乗したザカリー・パー