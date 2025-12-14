女子1000メートルで優勝し、喜ぶ長森遥南＝東京辰巳アイスアリーナスピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は14日、東京辰巳アイスアリーナで男女の1000メートルが行われ、女子は長森遥南が前日の500メートル、1500メートルとの3冠に輝き、男子は松林佑倭が1500メートルに続いて制した。五輪代表は女子の長森、渡辺碧、男子の岩佐暖が新たに決まり、既に確実と