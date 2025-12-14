阪神は１４日、兵庫県高野連主催の野球肘検診へ所属トレーナーを派遣して、指導者や投手に対しての講習会を行った。野球振興活動の一環としての取り組みで、「球速向上のためのトレーニング」をテーマに講習。軸足、踏み込み脚、下半身のトレーニング方法を伝えた。参加した野口雅人トレーナーは、「選手だけではなく指導者の方々からも熱心な質問を数多く受け、兵庫県の野球熱の高さを改めて実感しました」と満足げ。「今後も