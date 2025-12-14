イタリアの雪山で、行方不明になっていたヤギたちが救出される様子がカメラに捉えられた。ヤギは数日間所在不明だったにもかかわらず、救助隊に導かれると統率の取れた動きで下山していた。救助後の健康状態も問題なく、全員が無事に小屋まで戻されたという。雪山で迷った集団の正体イタリアで撮影されたのは、標高2500ｍの雪山で遭難したという、とある集団だ。その正体はヤギだ。しかも37匹の大所帯だった。実はこのヤギ達は数日