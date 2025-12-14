º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤ÎÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Æ±µåÃÄ¤¬£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÍâÆü¤ËÂàÃÄ¤¬ÅÅ·â·èÄê¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¾×·â¤¬¹­¤¬¤ê¡¢·¬ÅÄ»á¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£´£·¾¡£·£³ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç£·°Ì¡£