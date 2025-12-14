ドジャース復帰もうわさされるコディ・ベリンジャー外野手（３０＝ヤンキースからＦＡ）について、代理人のスコット・ボラス氏がドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」に意味深発言を行った。外野手の補強が急務となっているドジャースだが、本命とされたカイル・タッカー外野手（２８＝カブスからＦＡ）との交渉は暗礁に乗り上げた模様。同メディアも「タッカーはドジャースが提示するよりも長期的な契約を望んで