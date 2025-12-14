WTTファイナルズ香港卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、香港で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の林詩棟（中国）を4-3で撃破。日本時間午後9時30分開始予定の決勝に進出した。激戦を制した張本の第一声は、「信じられない」だった。世界2位との壮絶なラリーを制して決勝進出。「必死に7ゲーム戦い抜いた。長いようで短いようで凄くいい試合だった」