WTTファイナルズ香港卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、香港で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の林詩棟（中国）を4-3で破り、日本時間午後9時30分開始予定の決勝に進出した。日本のエース張本が、悲願の初優勝に王手をかけた。過去の対戦成績で圧倒していた林詩棟を撃破。過去3度準優勝とわずかに届かなかった、WTTファイナルズのタイトルを視界に