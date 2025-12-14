岡山市の岡山県総合グラウンドで子どもたちを対象にしたサッカーやソフトボールの教室が開かれました。陸上競技場で、岡山トヨタ自動車などが開いたイベントには、6歳以下の子どもと、その保護者ら約500人が参加しました。 冷たく強い風が吹く中、子どもたちは保護者と手をつないで走るなどして元気いっぱいに体を動かしました。そして、チームに分かれてサッカーの試合にも挑戦しました。一方、