道内は今日14日(日)から明日15日(月)にかけて大荒れの天気となる見込みです。道東方面を中心に雪、風ともに強まって大雪や猛吹雪となるでしょう。また、道東の沿岸を中心に海は大しけとなり、根室付近では高潮による低い土地の浸水のおそれもあります。大雪や猛吹雪、吹きだまりによる交通障害、高波、高潮に警戒して下さい。また、湿った雪となりますので、湿り雪による電線着雪の影響で停電のおそれもあります。雪は明日15日(月)