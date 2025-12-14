◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年４月、Ｊリーグはアジアで初めてスポーツ・ポジティブ・リーグ（通称ＳＰＬ）への２６年１月からの参加を決めた。クラブの環境への取り組みを数値化するもので、英国を発祥としイングランド・プレミアリーグ、同２部、ドイツ、フランスに続き、５番目の加入となる。Ｊリーグは気候変動問題の解決に向け、地球環境を持続可能にするサステナビリティー事業を２３年から本格的に推進。元日