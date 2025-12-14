◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）２歳女王決定戦に１８頭が出走し、５番人気のマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は８着だった。初コンビの武豊騎手は１９９４年のヤマニンパラダイス以来、３１年ぶりの同レース勝利（当時は阪神３歳牝馬Ｓ）とはならなかった。同馬は１０月に京都・芝１４００メートルで２馬身差をつけてデビュー勝ち。２戦