◆第６１回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽３回戦京産大４０―３６慶大（１４日・花園ラグビー場）京産大（関西リーグ１位）が慶大（関東対抗戦５位）を破り、準々決勝へ駒を進めた。課題となっていたラインアウトを修正し、前半にモールから２トライ奪った。後半は慶大ペースで試合が進み、３３―３６で迎えた後半４０分にフランカー一柳尚斗（３年）＝兵庫工＝がトライを奪い、４０―３６で逆転勝利した。次戦