◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）２歳女王決定戦に１８頭が出走し、２番人気のスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が最後の直線で外から力強い脚で伸び、Ｇ１初勝利を飾った。松山弘平騎手は同レース１０度目の挑戦で初勝利。高野調教師は安田記念、マイルＣＳをジャンタルマンタルで勝っており、今年３度目のＪＲＡ・Ｇ１勝利とした。２０２３年にアスコリ