2021年にデビューし、2024年11月からは配信特化型メーカー『FALENO』の専属セクシー女優として活躍を続けているつばさ舞さん。「世界的に有名になりたい」と、漫画誌の表紙の水着グラビアのオファーを断って、セクシー女優デビューを選んだという経歴の持ち主だ。「今思うと、あの頃から私は“何者か”になりたかった。大きい流れの中の小さな点にはなりたくなかった」そう語る彼女は、いかにして今の「つばさ舞」になったのか。デ