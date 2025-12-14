俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。キング（間宮）が忘れていた、元クラスメートのドの子＝瀬戸紫苑（大後寿々花）が１年前に亡くなっていたことが発覚。一連の犯行は、ドの子の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だったことが明らかとなった。宇都見の逮捕でフィナーレを迎えたかに見えたが、次週予告には「真犯人だーれだ？