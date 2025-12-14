日本維新の会の中司宏幹事長は14日放送のBSテレ東番組で、高市早苗首相による早期の衆院解散・総選挙に慎重な姿勢を示した。「まだ高市内閣が発足して2カ月くらいだ。高い支持率を背景にできることがある。腰を据えて、政権運営に取り組んでほしい」と述べた。衆院解散は「首相の専権事項」としながらも、「12本の矢」と銘打った自民党との連立合意に触れ「政策を実現しようと与党入りした。そこに手を付けずに解散するのは厳