タレントの上原さくらさんが自身のブログで、一家全員がインフルエンザA型に感染したことを報告しました。最初に感染した娘さんの看病をしていた上原さん自身も感染し、家族全員が「撃沈」状態だといいます。 【写真を見る】【 上原さくら 】一家全員インフルエンザA型に感染「私は昨日朝から全く動けない」「元気なの犬くんだけ」上原さんは12月13日のブログで「3人ともインフルエンザA型です。元気なの犬くんだけ」と投