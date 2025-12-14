12月も中旬に入り、冬の移籍市場が近づいてきた。資金力のあるプレミアリーグは夏と同様に積極的に動くクラブが多いと予想される。『Football Insider』によると、マンチェスター・シティも補強に動く用意があるようで、ボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンらの名前が挙がっている。シティは前述の選手を獲得するため、既存選手を売却し資金を用意したいと考えている。ここで売却候補とし