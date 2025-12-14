◇全国大学ラグビー選手権3回戦（2025年12月14日東京・秩父宮ラグビー場、東大阪市・花園ラグビー場）3回戦4試合が行われた。対抗戦4位の帝京大は関東リーグ戦2位の東洋大に前半は5―7とリードを許したが、後半に3トライを挙げて29―14で逆転勝ちした。東洋大は大学選手権初勝利を逃した。5連覇を目指す帝京大は、12月20日の準々決勝で対抗戦2位の筑波大と対戦する。対抗戦2位の早大は、関東リーグ戦3位の関東学院大に85―