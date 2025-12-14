◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）２歳女王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は５着だった。北村友一騎手は２０１９年レシステンシア以来、６年ぶりの勝利とはならず。同馬は２０１６年のオークス馬シンハライトの娘。７月の福島・芝１８００メートルのデビュー戦で４馬身差の圧勝。２戦目で今回と同じ阪神・芝マ