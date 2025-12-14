漫才師日本一を決めるテレビ朝日系「Ｍ−１グランプリ２０２５」（２１日、後６時半）の審査員が、１４日に同番組公式インスタグラムにて発表された。審査員を務めるのは、海原ともこ （海原やすよともこ）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、博多大吉 （博多華丸大吉）、塙宣之（ナイツ）、山内健司（かまいたち）、礼二（中川家）（５０音順）の９名