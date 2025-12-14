12月14日、阪神競馬場で行われた11R・阪神ジュベナイルフィリーズ（2歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝6500万円）は松山弘平騎乗の2番人気、スターアニス（牝2・栗東・高野友和）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に4番人気のギャラボーグ（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着に6番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:32.6（良）。1番人気で北村友一騎乗、アランカール（牝2・栗東・斉藤崇史）は