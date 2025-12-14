12月14日、中山競馬場で行われた11R・師走ステークス（L・3歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ブライアンセンス（牡5・美浦・斎藤誠）が快勝した。6馬身差の2着にヴァルツァーシャル（牡6・美浦・高木登）、3着にポッドロゴ（牡4・栗東・西園正都）が入った。勝ちタイムは1:51.7（稍重）。1番人気で戸崎圭太騎乗、テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）は、6着敗退。【阪神6R】マテラスカイ産駒